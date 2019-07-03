2019-07-03T10:20:38+03:00
Происшествия

В Кузбассе под суд пойдет виновник смертельной аварии

ДТП с участием пьяного водителя случилось в Прокопьевском районе
Ирина АВТУШКО
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Виновник аварии находился за рулем в нетрезвом виде.Виновник аварии находился за рулем в нетрезвом виде.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кузбассе под суд пойдет виновник смертельной аварии. Смертельное ДТП случилось в Прокопьевском районе.

В Кемеровской области окончено расследование по уголовному делу о дорожной аварии, в результате которой погиб человек. Виновник находился за рулем в нетрезвом виде.

Следствием установлено, что январе текущего года 40-летний житель Прокопьевского района двигался на своем автомобиле KIA Cerato по дороге Белово – Коновалово – Прокопьевск. В районе поселка Школьный он столкнулся с «ВАЗ-2107».

-Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что ДТП спровоцировал водитель иномарки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с отечественным автомобилем. В результате удара «семерка» загорелась.

Находившийся за рулем 59-летний мужчина от полученных травм скончался. Против виновника возбудили уголовное дело. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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