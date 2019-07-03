В Междуреченске грабителей выдала забытая ими обувь

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-03T13:22:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Междуреченске грабителей магазина выдала забытая ими обувь. Они похитили товар из спортивного магазина.

О том, что в одном из магазинов города произошла кража, полицейские узнали от администратора торговой точки. Он рассказал, что неизвестные похитили из магазина две пары мужских кроссовок общей стоимостью более 10 тысяч рублей.

В ходе расследования полицейские установили и задержали злоумышленников. Ими оказались два 17-летних местных жителя.

- Полицейские выяснили, что под видом покупателей они пришли в магазин и, выбрав понравившиеся кроссовки, надели их, а свою старую обувь оставили в коробках на витрине и скрылись, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело.

Сейчас материалы дела переданы в суд, молодым людям грозит до двух лет лишения свободы за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU