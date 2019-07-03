2019-07-03T14:35:20+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Кемерова заплатила 800 тысяч рублей за некачественную посуду

Мошенники воспользовались доверчивостью пенсионерки
Екатерина РОМАНОВА
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Пенсионерка из Кемерове заплатила 800 тысяч рублей за некачественную посудуПенсионерка из Кемерове заплатила 800 тысяч рублей за некачественную посудуФото: Екатерина РОМАНОВА
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Жительница города Кемерово дважды заплатила за купленную у коммивояжеров посуду. Первый раз – во время покупки, а во второй раз на раскошелилась на 800 тысяч рублей, желая получить компенсацию за некачественный товар.

69-летняя кемеровчанка купила у коммивояжеров набор посуды и по их просьбе заполнила анкету, в которой указала свои данные. Прошло несколько лет, посуда пришла в негодность. И тут раздался телефонный звонок. Незнакомец назвал женщину по имени-отчеству, представился юристом и сообщил, что та посуда, которую она когда-то купила, была некачественной. Мужчина пообещал женщине помочь получить компенсацию, и та согласилась выполнить указания юриста. Женщина подошла к банкомату, набрала несколько цифровых комбинаций и неожиданно для себя подключила чужой номер телефона к своей карте. А юрист тут же похитил все сбережения пенсионерки. Лишь после этого женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Мошенника теперь разыскивают – ему грозит до шести лет лишения свободы. А сотрудники полиции напоминают о том, что обещание выплатить компенсацию за некачественные товары, БАДы, медицинские препараты или лечение – стандартные уловки мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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