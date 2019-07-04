2019-07-04T03:10:26+03:00
Происшествия

В Кузбассе полицейский получал взятки за мертвые души

Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе полицейский получал взятки за мертвые душиВ Кузбассе полицейский получал взятки за мертвые душиФото: Иван МАКЕЕВ
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В Кузбассе полицейский получал взятки за «мертвые души». Теперь мужчине предстоит предстать перед судом.

Распространенная схема взаимодействия между сотрудником полиции и работниками похоронного агентства вскрылась в Кузбассе. Теперь бывший страж правопорядка обвиняется в незаконном обогащении.

Как установили следователи, мужчина, будучи в должности оперативного дежурного, получал сигнал о смерти человека и сообщал работнику ритуального бюро адрес, е тот скончался. За каждое такое предупреждение он получал 5 000 рублей. А учитывая, что незаконная деятельность велась больше года – с января 2017-го по февраль 2018-го, злоумышленник незаконно обогатился на 72 тысячи рублей.

Оперативно-разыскная часть ГУ МВД России по Кемеровской области узнала о преступной деятельности сотрудника и пресекла ее.

-Материалы были направлены в следственные органы. В связи с активным содействием следствию в отношении взяткодателя, по закону, уголовное преследование было прекращено, - рассказали пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело в отношении экс-полицейского передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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