В Кузбассе полицейский получал взятки за мертвые души
В Кузбассе полицейский получал взятки за «мертвые души». Теперь мужчине предстоит предстать перед судом.
Распространенная схема взаимодействия между сотрудником полиции и работниками похоронного агентства вскрылась в Кузбассе. Теперь бывший страж правопорядка обвиняется в незаконном обогащении.
Как установили следователи, мужчина, будучи в должности оперативного дежурного, получал сигнал о смерти человека и сообщал работнику ритуального бюро адрес, е тот скончался. За каждое такое предупреждение он получал 5 000 рублей. А учитывая, что незаконная деятельность велась больше года – с января 2017-го по февраль 2018-го, злоумышленник незаконно обогатился на 72 тысячи рублей.
Оперативно-разыскная часть ГУ МВД России по Кемеровской области узнала о преступной деятельности сотрудника и пресекла ее.
-Материалы были направлены в следственные органы. В связи с активным содействием следствию в отношении взяткодателя, по закону, уголовное преследование было прекращено, - рассказали пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.
Сейчас уголовное дело в отношении экс-полицейского передано на рассмотрение в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU