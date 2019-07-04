2019-07-04T08:15:42+03:00
Общество

Четвероногие педагоги научат маленьких кузбассовцев читать

В 26-и муниципальных библиотеках будут проводить занятия с собаками
Фаяз Алекберов
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Четвероногие педагоги научат маленьких кузбассовцев читать. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.Четвероногие педагоги научат маленьких кузбассовцев читать. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.
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Программа «ЛайБук» разработана для детей-инвалидов 7-11 лет. С помощью канистерапии юных кузбассовцев планируют научить чтению.

Для реализации программы кемеровские библиотеки закупят специальное покрытие, книги, мягкие игровые модули. Помимо этого библиотекари, собаки и волонтеры пройдут специальное обучение. В проекте будет участвовать 26 кемеровских библиотек. Уже этим летом специалисты подготовят планы занятий и комплекс упражнений. Стартует «ЛайБук» в сентябре этого года.

Проект «ЛайБук» выиграл грант «Новая роль библиотек в образовании», организованный фондом культурных инициатив Михаила Прохорова. Он вошел в число 63-х победителей. Всего на конкурс поступило 505 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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