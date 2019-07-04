Новокузнечанка благоустроила городскую аллею на собственные средства

СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-04T09:00:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Новокузнечанка Аниса Степанова – предприниматель. В преддверии Дня города она преподнесла подарок всем жителям Заводского района – благоустроила Солнечную аллею.

Солнечная аллея в течение долгого времени была безымянным и ничем не примечательным местом. До тех пор, пока Алина Степанова, предприниматель из Новокузнецка, не решила сделать ее по-настоящему яркой и красивой. Каждый день женщина водит по этой аллее свою дочь в детский сад, поэтому и предложила городским властям благоустроить это место. Ее предложение приняли, помогли разработать проект, и вскоре на безымянной аллее появилась удобная детская площадка, тротуары, клумбы, парковые диваны. А еще аллею украсили арт-объекты – декоративный мост, дерево с котом, два сердца.

Детская площадка на Солнечной аллее. ФОТО: Instagram Сергея Кузнецова.

Солнечная аллея в течение всего дня ярко освещена солнцем, и теперь маленькие горожане будут с удовольствием проводить здесь время.

- Спасибо Алине Владимировне! Хотелось бы, чтобы жители берегли то, что создано всеми, причастными к этому проекту! Аллея сделана для вас! – отметил глава города Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram.

Сергей Кузнцов поблагодарил Алину Степанову за подарок городу и призвал новокузнечан беречь аллею. ФОТО: Instagram Сергея Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU