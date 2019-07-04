2019-07-04T10:29:00+03:00
Общество

Кузбасские предприятия заплатили 61 миллион рублей за неправильное использование сельхозземель

С нарушителей предстоит взыскать еще 10 миллионов
Екатерина БОРМОТОВА
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За два года Россельхознадзор выявил 682 правонарушения в отношении земель сельскохозяйственного назначенияЗа два года Россельхознадзор выявил 682 правонарушения в отношении земель сельскохозяйственного назначенияФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе предприятия различных форм собственности заплатили 61 миллион рублей штрафов за нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения. С нарушителей предстоит взыскать еще 10 миллионов.

Как рассказал заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов, за два года Россельхознадзор выявил 682 правонарушения в отношении земель сельскохозяйственного назначения. Из них 313 нарушений, или 46 процентов, допустили угольные предприятия.

- Как видно, не все правонарушения в отношении сельхозземель совершают угольщики. Это и другие юридические лица, а также физические лица, - отметил спикер.

Алексей Харитонов добавил, что за данные правонарушения наложено 71,3 миллиона рублей штрафов. На данный момент взыскан 61 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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