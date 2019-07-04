2019-07-04T12:29:35+03:00
Происшествия

В Кузбассе женщина убила сожителя из-за прически сына

Мужчина сделал грубое замечание и погиб от рук подруги
Екатерина РОМАНОВА
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Житель Кузбасса погиб из-за прически сына сожительницы.Житель Кузбасса погиб из-за прически сына сожительницы.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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35-летняя жительница Крапивинского района убила своего сожителя из-за того, что тот негативно высказался о прическе ее сына. Однако в колонию общего режима женщина отправится лишь после того, как ее младшей дочери исполнится 14 лет.

Жительница Крапивинского района и ее сожитель пригласили к себе в гости друзей. Вместе они устроили застолье, а когда поздно вечером гости ушли, мужчина и женщина решили еще немного выпить. В какой-то момент мужчина заговорил о прическе старшего сына женщины. Слова были неприятными и оскорбительными. Женщина разозлилась, взяла в руки нож и ударила им сожителя в шею. Вид крови напугал ее, и женщина вызвала скорую помощь и полицию.

Мужчину госпитализировали, однако врачам не удалось сохранить его жизнь. Женщина же позже рассказала, что они вместе с погибшим прожили вместе девять лет. Они воспитывали троих детей: двое старших были от первого брака, а третий – совместный. Мужчина регулярно оскорблял старших детей, несмотря на просьбы супруги не делать этого.

- Приговором суда женщине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, реальное отбывание наказания отсрочено до достижения младшей дочерью осужденной 14 лет, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ пор Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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