В Кемерове внезапно выпал град

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-05T11:13:12+03:00

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В Кемерове днем 5 июля выпал град. Осадки спровоцировала жаркая погода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/718537" frameborder="0"></iframe> Град на проспекте Октябрьском в Кемерове.Полина ПРИЛУЦКАЯ

Кемеровчане поделились с «Комсомольской правдой» видео из разных районов города, где буквально несколько минут назад прошел град. Однако синоптики не видят в этом ничего удивительного, ведь осадкам предшествовала жара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/718538" frameborder="0"></iframe> Град в Кемерове.Кирилл ЧАЩИН

- Такие явления вполне возможны именно на разогреве атмосферы. Вообще, когда создается конвективная облачность, может быть все что угодно. Над нашим Гидрометцентром, например, только ливень прошел, града не было, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/718541" frameborder="0"></iframe> Град на 62-м проезде.Екатерина БОРМОТОВА

Собеседница издания добавила, что жара в регионе простоит до четверга, 12 июля. В этот день воздух в Кузбассе может прогреться до 35 градусов. Поэтому град не только кемеровчане, но и кузбассовцы, вероятнее всего, будут наблюдать в первой декаде июля не единожды.

ИСТОЧНИК KP.RU