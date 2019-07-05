В Кемерове внезапно выпал град
В Кемерове днем 5 июля выпал град. Осадки спровоцировала жаркая погода.
Град на проспекте Октябрьском в Кемерове.Полина ПРИЛУЦКАЯ
Кемеровчане поделились с «Комсомольской правдой» видео из разных районов города, где буквально несколько минут назад прошел град. Однако синоптики не видят в этом ничего удивительного, ведь осадкам предшествовала жара.
Град в Кемерове.Кирилл ЧАЩИН
- Такие явления вполне возможны именно на разогреве атмосферы. Вообще, когда создается конвективная облачность, может быть все что угодно. Над нашим Гидрометцентром, например, только ливень прошел, града не было, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.
Град на 62-м проезде.Екатерина БОРМОТОВА
Собеседница издания добавила, что жара в регионе простоит до четверга, 12 июля. В этот день воздух в Кузбассе может прогреться до 35 градусов. Поэтому град не только кемеровчане, но и кузбассовцы, вероятнее всего, будут наблюдать в первой декаде июля не единожды.
ИСТОЧНИК KP.RU