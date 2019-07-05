В Кузбассе продолжают разыскивать беременную женщину

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-05T13:51:20+03:00

Она ушла из дома 28 мая и до сих пор не вернулась

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе продолжают разыскивать пропавшую беременную женщину. Она ушла из дома еще 28 мая.

Как сообщили в СУ СК России по Кемеровской области, жительница Юрги Елена Нестеренко в районе 15-16 часов вышла из дома по улице Машиностроительной, 55 и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 165 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие, волосы темно-русые средней длины, нос прямой, губы тонкие. В день исчезновения была одета в темно-синюю куртку, синие джинсы, белые кроссовки с поперечными цветными полосами.

Особая примета: женщина находится на 32-й неделе беременности.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей или видел ее после 28 мая, просят позвонить по телефонам: (384-51) 5-42-04, 6-07-21 - в Юрге; (384-2) 49-51-21, 8-909-517-0098 - в Кемерове или по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU