В Кузбассе ищут пропавшую на реке женщину

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-05T14:01:03+03:00

Женщину ищут больше двух недель Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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В Кузбассе больше двух недель ищут женщину, которая ушла купаться и пропала. Из особых примет у пропавшей - рубцы от порезов и след от кесарева.

Как рассказали в Главном управлении МВД Кузбасса, 59-летняя Ирина Газибар пропала без вести 19 июня 2019 года во время купания в реке Томь. В последний раз ее видели в районе села Ильинка.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 170 сантиметров, средней полноты, глаза светлые, волосы прямые седые, короткие. Из особых примет - рубец в области живота от кесарева сечения, а также рубцы от порезов на наружной поверхности левого предплечья.

В день исчезновения была одета в голубую футболку с белыми надписями и белый купальник.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемой, полицейские просят сообщить по телефонам в Новокузнецке: (384-2)-74-14-93, 57-45-98 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU