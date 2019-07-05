В крупном кемеровском ТЦ нашли нарушения пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-05T13:20:52+03:00

В торговом центре "Я" не обеспечено исправное состояние автоматической системы пожаротушения Фото: Екатерина БОРМОТОВА

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В Кемерове в крупном торговом центре нашли нарушения пожарной безопасности. Собственник должен их устранить до 1 декабря.

Результаты проверки, которая прошла в кемеровском ТЦ «Я» с 27 мая по 24 июня, были опубликованы в Едином реестре проверок Генеральной прокуратуры России. В документе сказано, что в торговом центре не обеспечено исправное состояние автоматической системы пожаротушения. Кроме того, у экспертов нашлись замечания к эвакуационным выходам торгового центра.

«Количество и ширина эвакуационных выходов со второго и третьего этажей не обеспечивают безопасную эвакуацию всех людей, находящихся на этажах», - говорится в документе.

Руководству торгового центра «Я» выдано предписание, по которому все нарушения должны быть устранены к 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU