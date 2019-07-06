Известную кемеровчанку не пустили на Мальдивы из-за слов о бомбе

СЕГОДНЯ 04:36 2019-07-06T04:36:04+03:00

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Кемеровская блогер Анастасия Созоник не смогла улететь на Мальдивы из-за слов о бомбе. Неудачная шутка в аэропорту «Шереметьево» стоила девушке и ее маме отдыха.

Про инцидент Анастасия Созоник рассказала на своей странице в Instagram. Девушка поделилась с подписчиками (которых больше 1,4 миллиона), что из-за служб безопасности они с мамой опоздали на самолет, билеты на который были невозвратными.

«В аэропорт мы приехали заранее, до вылета оставалось два часа. На входе в аэропорту сотрудница очевидно была с очень плохим настроением. «Что у вас в сумке?», - спросила она. На что я ответила ей вопросом: «Вы, что, думаете, что там бомба и пистолет?», - рассказала Созоник.

nastyasozonik ЭТО БОМБА Боюсь теперь даже слово это употреблять.

По словам девушки, сотрудница аэропорта тут же вызвала наряд полиции. Созоник и ее маму задержали и отвели в дежурную часть. В это время самолет на отдых мечты улетел.

«Обнявшись, мы стояли и плакали от обиды, лично я рыдала взахлеб от того, что подарок сделан для мамы, что больше всего я хотела, чтобы она увидела этот рай, потому что я там уже была», - отметила Анастасия.

Девушка добавила, что эта ситуация стала для нее уроком. И даже несмотря на несостоявшийся отдых, она рада, что служба безопасности так работает.

ИСТОЧНИК KP.RU