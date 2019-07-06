Голый мужчина гулял по кемеровской набережной
В Кемерове на набережной заметили голого мужчину. Горожане запечатлели инцидент на видео.
В пятницу кемеровчане встретили на набережной современного Адама: мужчина прогуливался по городу в чем мать родила.
Видео с гуляющим голым кемеровчанином появилось в социальных сетях. Многих пользователей (в основном женского пола) такое поведение возмутило.
«Ужас просто, там дети маленькие ходят, кошмар!», - написала пользовательница Тома.
Другая девушка отметила, что, возможно, мужчина просто похудел к лету и теперь хвастается своими результатами. А кто-то и вовсе предположил, что горожанин проспорил.
«Может, одежду украли, или течением унесло», - отметил ряд комментаторов.
ИСТОЧНИК KP.RU