Голый мужчина гулял по кемеровской набережной

СЕГОДНЯ 05:22 2019-07-06T05:22:34+03:00

Мужчина прогуливался по городу в чем мать родила Фото: incident_kuzbass / Instagram

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В Кемерове на набережной заметили голого мужчину. Горожане запечатлели инцидент на видео.

В пятницу кемеровчане встретили на набережной современного Адама: мужчина прогуливался по городу в чем мать родила.

Видео с гуляющим голым кемеровчанином появилось в социальных сетях. Многих пользователей (в основном женского пола) такое поведение возмутило.

«Ужас просто, там дети маленькие ходят, кошмар!», - написала пользовательница Тома.

Другая девушка отметила, что, возможно, мужчина просто похудел к лету и теперь хвастается своими результатами. А кто-то и вовсе предположил, что горожанин проспорил.

«Может, одежду украли, или течением унесло», - отметил ряд комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU