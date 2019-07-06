Новокузнечане устроили разборки с ножом у торгового центра
В Новокузнецке местные жители устроили разборки с поножовщиной. Мужчины не поладили из-за опасного маневра одного из водителей.
Инцидент произошел ночью на парковке торгового центра. Участниками конфликта стали два автомобилиста и пассажир.
Разборка произошла из-за опасного маневра, который совершил водитель внедорожника Land Rover. Возмущенный мужчина, бывший за рулем автомобиля Nissan Bluebird, остановился, чтобы поговорить с новокузнецким шумахером. Однако беседа быстро переросла в перепалку с 49-летним пассажиром, который решил заступиться за знакомого.
- После непродолжительной словесной перепалки 25-летний водитель Nissan Bluebird достал из салона машины кухонный нож и ударил им оппонента в руку, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.
Водитель внедорожника вызвал скорую помощь, однако от госпитализации раненый пассажир отказался. Нападавшего передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU