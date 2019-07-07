2019-07-07T14:14:58+03:00
Общество

Новокузнечанин перенес деньги на специальный счет и лишился всего

Мужчина хотел защитить свои деньги
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанин перенес деньги на специальный счет и лишился всегоНовокузнечанин перенес деньги на специальный счет и лишился всегоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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34-летний новокузнечанин в один момент лишился своих денег. А все из-за того, что некий сотрудник банка предложил ему обезопасить средства, а сам их похитил.

Жителю города Новокузнецка позвонил незнакомец. Он представился сотрудником службы безопасности и заявил, что была зафиксирована попытка списания денежных средств с его карты. Эту попытку сумели пресечь, но в дальнейшем мошенники могут ее повторить, и именно поэтому – по словам сотрудника банка – нужно было предпринять меры безопасности. Специалист предложил перенести средства на специальный счет, причем для этого не обязательно идти в банк, все можно сделать самому! Новокузнечанин согласился на это предложение и назвал незнакомцу не только реквизиты карты, но и специальный CVV-код.

А вскоре мужчина получил смс, что с его счета были сняты 78 тысяч рублей. Поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию. Сейчас лже-банкира разыскивает полиция. Мошеннику грозит наказание: до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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