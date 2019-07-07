Фура перевернулась на автотрассе в Кузбассе и заблокировала дорогу
На автодороге в Кузбассе перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший продукты. Из-за длинномера оказалось заблокировано движение в обе стороны.
Фура перевернулась на автотрассе в Кузбассе и заблокировала дорогу..Видео: vk.com, "Регион 42"
Дорожно-транспортное происшествие случилось около трех часов дня на автодороге, соединяющей Кемерово и Ленинск-Кузнецкий. Автолюбители сняли видео с последствиями ДТП. Они предположили, что у грузовика могло лопнуть колесо. Длинномер снес разделительное ограждение и лег на бок, перегородив движение сразу в обе стороны. О пострадавших очевидцы не сообщают.
Последствия аварии на трассе "Кемерово - Ленинск-Кузнецкий"..Видео: Елена Каменева
Из-за того, что движение по автомагистрали оказалось заблокировано, на дороге начала собираться пробка. Автомобилисты рекомендуют не пытаться объехать ее по полям, а воспользоваться старой дорогой. Впрочем, здесь движение в сторону Кемерова также затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU