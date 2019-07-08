2019-07-08T05:20:45+03:00
Общество

На одной из кемеровских площадей появится новый арт-объект

Скульптурную композицию торжественно откроют на площади бульвара Осенний
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове в День семьи, любви и верности состоится торжественное открытие новой скульптурной композицииВ Кемерове в День семьи, любви и верности состоится торжественное открытие новой скульптурной композицииФото: Ирина АВТУШКО
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В Кемерове в День семьи, любви и верности состоится торжественное открытие новой скульптурной композиции «Петр и Феврония».

Петр и Феврония считаются покровителями семьи, любви и верности, именно поэтому скульптурные композиции, посвященные им, установлены во многих российских городах. А теперь двухметровая композиция появилась и в кемеровской Лесной Поляне. Ее торжественное открытие назначено на 8 июля, 18.00, на площади Осеннего бульвара .

В программе праздника, который состоится на Осеннем бульваре, - открытие и освящение самой скульптурной композиции, концертная программа, фотосессия с букетами из ромашек и угощения.

- Идею создания нового арт-объекта предложили общественники на городской конкурс «Город друзей - город идей», - отметили в пресс-службе администрации Кемерова. - Двухметровая композиция с архитектурной подсветкой выполнена из фибробетона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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