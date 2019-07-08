2019-07-08T07:57:04+03:00
Происшествия

Голый мужчина упал с балкона девятого этажа в Кемерове

Прежде, чем упасть, мужчина звал Таню
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
голый мужчина упал с балкона девятого этажа в Кемеровеголый мужчина упал с балкона девятого этажа в КемеровеФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Кемерове минувшей ночью случилось ЧП. Здесь с балкона одного из домов на проспекте Химиков упал мужчина. Как сообщает осведомленный источник, мужчина не выжил после падения

О том, как это случилось, очевидцы рассказали в социальных сетях. Сначала соседи услышали громкие крики: мужчина звал на помощь женщину по имени Таня. Неравнодушные местные жители попытались с ним поговорить, успокоить, выяснить номер квартиры. Более того, они звонили по номеру 112 в надежде, что мужчине помогут. Однако мужчина все-таки упал с балкона.

- Погибшему было 38 лет, на момент происшествия он находился в состоянии наркотического опьянения, в его организме обнаружили синтетическую «соль», - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». - Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Цивилев стихами поздравил кузбассовцев с Днем семьи
Двое детей утонили на выходных в Кузбассе
Приставы поймали должника прямо на дороге в Новокузнецке
Новокузнецкий владелец электромобиля отреагировал на обвинения мэра в воровстве
«Человек из Кемерова»: Алена Бабенко рассказала об отношении к Москве и родному городу
Возле кемеровского торгового центра умер инвалид
Четверо против двоих: в Кемерове произошла массовая драка
На одной из кемеровских площадей появится новый арт-объект
Парад космических колясок состоялся в Новокузнецке
Фура перевернулась на автотрассе в Кузбассе и заблокировала дорогу
Гром и град: какая погода ждет кузбассовцев в понедельник, 8 июля
Новокузнечанин перенес деньги на специальный счет и лишился всего
Строительство кузбасского автобана вышло на завершающий этап
Есть пострадавший: в кемеровской многоэтажке взорвался газовый баллон
Домашние заготовки довели кузбассовца до суда
Кузбассовцы за одну ночь лишились денег и имущества
После укуса клещей у кузбассовцев обнаружили страшные заболевания
На кемеровском предприятии случился пожар
Кузбассовец прошел сквозь стену ради наживы
Известная группа выступила с концертом в Новокузнецке
Салют на День города 2019 в Новокузнецке: прямая трансляция
Иван Купала будет жарким: погода в Кузбассе 7 июля
Сергей Кузнецов прокачался на Дне города
Сергей Цивилев поздравил новокузнечан с Днем города
Жительница Кузбасса купила в магазине консервированный горошек с гусеницей
В день семьи в Кузбассе поженятся 64 пары
Кузбассовец во время поисков сбежавшего кота нашел мешок с оружием