Голый мужчина упал с балкона девятого этажа в Кемерове

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-08T07:57:04+03:00

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В Кемерове минувшей ночью случилось ЧП. Здесь с балкона одного из домов на проспекте Химиков упал мужчина. Как сообщает осведомленный источник, мужчина не выжил после падения

О том, как это случилось, очевидцы рассказали в социальных сетях. Сначала соседи услышали громкие крики: мужчина звал на помощь женщину по имени Таня. Неравнодушные местные жители попытались с ним поговорить, успокоить, выяснить номер квартиры. Более того, они звонили по номеру 112 в надежде, что мужчине помогут. Однако мужчина все-таки упал с балкона.

- Погибшему было 38 лет, на момент происшествия он находился в состоянии наркотического опьянения, в его организме обнаружили синтетическую «соль», - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». - Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU