2019-07-08T08:15:50+03:00
Общество

Приставы поймали должника прямо на дороге в Новокузнецке

У мужчины арестовали автомобиль
Екатерина БОРМОТОВА
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У одного остановленного водителя арестовали автомобиль Фото: УФССП по Кемеровской областиУ одного остановленного водителя арестовали автомобиль Фото: УФССП по Кемеровской области
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В Новокузнецке судебные приставы поймали должника прямо на автодороге. У мужчины арестовали автомобиль и пообещали передать его на реализацию.

Судебные приставы провели совместный рейд с сотрудниками ГИБДД. Местом дислокации они выбрали Орджоникидзевский район. В ходе рейда они проверили 48 автолюбителей. Один оказался должником. У него арестовали автомобиль Mazda familia.

- У мужчины имеются кредитные обязательства, которые он перестал исполнять добровольно. Если должник в течение 10 дней не оплатит всю сумму задолженности, арестованный автомобиль будет передан на реализацию, - сообщили в УФССП по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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