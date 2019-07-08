Приставы поймали должника прямо на дороге в Новокузнецке
В Новокузнецке судебные приставы поймали должника прямо на автодороге. У мужчины арестовали автомобиль и пообещали передать его на реализацию.
Судебные приставы провели совместный рейд с сотрудниками ГИБДД. Местом дислокации они выбрали Орджоникидзевский район. В ходе рейда они проверили 48 автолюбителей. Один оказался должником. У него арестовали автомобиль Mazda familia.
- У мужчины имеются кредитные обязательства, которые он перестал исполнять добровольно. Если должник в течение 10 дней не оплатит всю сумму задолженности, арестованный автомобиль будет передан на реализацию, - сообщили в УФССП по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU