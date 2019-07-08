40 тонн гуманитарной помощи направил Кузбасс в Иркутскую область

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-08T13:26:11+03:00

Кузбасс направил в Иркутскую область 40 тонн гуманитарной помощи и 17 волонтеров Фото: АКО

Бороться с бедствием будут помогать 17 кузбасских волонтеров

Изменить размер текста: A A

Кузбасс направил в Иркутскую область 40 тонн гуманитарной помощи и 17 волонтеров. По поручению губернатора сбор помощи осуществлялся в 51 пункте.

В субботу, 6 июля, два грузовика гуманитарной помощи отправились в Иркутскую область. Сегодня они уже прибыли на место и разгружаются.

От предпринимателей и частных лиц Кузбасса было собрано 40 тонн предметов первой необходимости. Это детские памперсы, продукты питания длительного хранения, стиральный порошок, зубная паста и средства личной гигиены, детские и подростковые вещи, обувь.

Также 6 июля в Иркутскую область поехали 17 волонтеров регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Бойцы будут помогать в ликвидации последствий наводнения в Тулунском районе, сообщили в администрации Кемеровской области.

Напомним, всего при самом масштабном за столетие наводнении в Приангарье пострадали более 2 тысяч человек, свыше 20 погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU