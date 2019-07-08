Грабитель-наркоман напал на пенсионера во дворе его дома

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-08T14:27:57+03:00

Мужчина похитил кофту, в которой лежали 17 тысяч рублей

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В Кемерове грабитель напал на пенсионера и отобрал у него 17 тысяч рублей. Мужчина подкараулил свою жертву возле дома.

В полицию обратился пожилой кемеровчанин, который сообщил, что на него напал неизвестный и отнял всю пенсию. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

Как оказалось, пенсионер в дневное время возвращался из магазина. Во дворе дома на него напал неизвестный и, угрожая побоями, похитил кофту, в кармане которой лежала пенсия.

- Опросив свидетелей на улице, сотрудники уголовного розыска выяснили приметы и установили злоумышленника. Полицейские задержали налетчика, которым оказался ранее судимый 37-летний горожанин, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Задержанный признался, что кофту он выбросил, а деньги потратил на наркотики. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU