2019-07-09T07:13:18+03:00
Происшествия

Семеро пострадали: на кузбасской трассе перевернулся автомобиль

Среди пострадавших - двое маленьких детей
Екатерина БОРМОТОВА
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3-летнего мальчика эвакуируют в областную больницу Фото: malysheva_elena_kuzbass / Instagram3-летнего мальчика эвакуируют в областную больницу Фото: malysheva_elena_kuzbass / Instagram
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Вечером понедельника на трассе Новосибирск - Кемерово перевернулся автомобиль. В аварии пострадали двое маленьких детей и пятеро взрослых.

ДТП произошло около 22.00 за деревней Журавлево. Среди пострадавших - дети 3,5 и 1 года. Их доставили в Промышленновскую районную больницу.

«По предварительным данным, Артем, 3,5 года, с различными травмами. Медициной катастроф ребенок будет эвакуирован в областную детскую больницу. Глеб, около 1 года, находится под контролем медиков и присмотром своей тети. Трое взрослых средней и тяжелой степени, двое легких», - рассказала заместитель губернатора Кузбасса Елена Малышева.

Замгубернатора отметила, что состояние всех семерых пациентов стабилизировано, угрозы их жизни нет.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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