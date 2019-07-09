Семеро пострадали: на кузбасской трассе перевернулся автомобиль

СЕГОДНЯ 05:22 2019-07-09T07:13:18+03:00

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Вечером понедельника на трассе Новосибирск - Кемерово перевернулся автомобиль. В аварии пострадали двое маленьких детей и пятеро взрослых.

ДТП произошло около 22.00 за деревней Журавлево. Среди пострадавших - дети 3,5 и 1 года. Их доставили в Промышленновскую районную больницу.

«По предварительным данным, Артем, 3,5 года, с различными травмами. Медициной катастроф ребенок будет эвакуирован в областную детскую больницу. Глеб, около 1 года, находится под контролем медиков и присмотром своей тети. Трое взрослых средней и тяжелой степени, двое легких», - рассказала заместитель губернатора Кузбасса Елена Малышева.

Замгубернатора отметила, что состояние всех семерых пациентов стабилизировано, угрозы их жизни нет.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU