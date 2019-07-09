Семеро пострадали: на кузбасской трассе перевернулся автомобиль
Вечером понедельника на трассе Новосибирск - Кемерово перевернулся автомобиль. В аварии пострадали двое маленьких детей и пятеро взрослых.
ДТП произошло около 22.00 за деревней Журавлево. Среди пострадавших - дети 3,5 и 1 года. Их доставили в Промышленновскую районную больницу.
«По предварительным данным, Артем, 3,5 года, с различными травмами. Медициной катастроф ребенок будет эвакуирован в областную детскую больницу. Глеб, около 1 года, находится под контролем медиков и присмотром своей тети. Трое взрослых средней и тяжелой степени, двое легких», - рассказала заместитель губернатора Кузбасса Елена Малышева.
Замгубернатора отметила, что состояние всех семерых пациентов стабилизировано, угрозы их жизни нет.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU