2019-07-09T09:48:15+03:00
Общество

«Он существует!»: Человека-паука с музыкальной колонкой заметили в кемеровском трамвае

Супергероя видели в разных районах города
Екатерина РОМАНОВА
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«Он существует!»: Человека-паука с музыкальной колонкой заметили в кемеровском трамвае ФОТО: Instagram, kem.online«Он существует!»: Человека-паука с музыкальной колонкой заметили в кемеровском трамвае ФОТО: Instagram, kem.online
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Человека-паука, который катался на общественном транспорте, заметили и сфотографировали жители Кемерова.

Кемеровчане делятся фотографиями самого настоящего супергероя, который разъезжал на общественном транспорте по городу. При этом Человек-паук дарил позитив горожанам не только своим внешним видом, но и заводной музыкой.

«Человек-паук существует, и он катается на 10-м трамвае! На плече у него огромная колонка, которая играет крутые песни 2000-х», - так авторы фотоснимка отреагировали на встречу с супергероем.

Примечательно, что сам Человек-паук, чтобы спрятаться от летнего зноя, надел на голову бейсболку. А вот о том, куда герой комиксов и фильмов спешил на кемеровском трамвае, Человек-паук не поведал. Зато в течение дня наблюдательные горожане заметили его не только едущим в трамвае, но и гуляющим по Кузнецкому проспекту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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