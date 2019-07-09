2019-07-09T13:13:11+03:00
Происшествия

В Кузбассе мужчина 18 лет скрывался от правосудия

Из них 10 лет он жил в тайге
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе мужчина 18 лет скрывался от правосудия.В Кузбассе мужчина 18 лет скрывался от правосудия.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе мужчина 18 лет скрывался от правосудия. Из них 10 лет он жил в тайге.

В Новокузнецке будут судить 42-летнего мужчину, который долгие годы находился в розыске за убийство и покушение на убийство.

В ноябре 2001 года на улице Жданова в Новокузнецке компания молодых людей провожала друга в армию. Во время застолья вспыхнула ссора, и тогда один из участников конфликта достал самодельный пистолет и выстрелил в компанию.

- Один потерпевший скончался на месте, 17-летнему парню, раненному в шею, друзья оказали медицинскую помощь, вызвали скорую, и он выжил, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

От правосудия виновник произошедшего скрылся, и на протяжении 18 лет о нем ничего не было слышно. Нашли злоумышленника при попытке связаться с родственниками. Позже выяснилось, что 10 лет он провел в тайге, а последние 8 лет жил в Новокузнецке под именем своего родного брата.

Мужчине предъявили обвинение за убийство и покушение на убийство, дело направлено на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В субботу в Кемерове будут праздновать День мороженого
Жителей Кемерова напугал мужчина в черном
Продажу пива в жилых домах Кузбасса могут полностью запретить
Сергей Цивилев рассказал о судьбе кузбасской «Терсинки»
Кузбассовец продавал в интернете детскую порнографию
Новокузнечане вошли в десятку победителей ралли Пекин - Париж
Был мертвецки пьян: якобы умершего инвалида вновь увидели возле кемеровского ТЦ
В Кемерове нанесли более 70 тысяч квадратных метров разметки
Пять кузбасских парков вошли в число лучших в стране
«Он существует!»: Человека-паука с музыкальной колонкой заметили в кемеровском трамвае
Кемеровского хирурга задержали с наркотиками
80 автомобилистов из Кузбасса лишились своих машин
Кемеровская «Лапландия» откроется в ближайшее время
Семеро пострадали: на кузбасской трассе перевернулся автомобиль
Кандидата в губернаторы Кузбасса поместили в СИЗО