СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-09T13:13:11+03:00

Из них 10 лет он жил в тайге

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В Кузбассе мужчина 18 лет скрывался от правосудия. Из них 10 лет он жил в тайге.

В Новокузнецке будут судить 42-летнего мужчину, который долгие годы находился в розыске за убийство и покушение на убийство.

В ноябре 2001 года на улице Жданова в Новокузнецке компания молодых людей провожала друга в армию. Во время застолья вспыхнула ссора, и тогда один из участников конфликта достал самодельный пистолет и выстрелил в компанию.

- Один потерпевший скончался на месте, 17-летнему парню, раненному в шею, друзья оказали медицинскую помощь, вызвали скорую, и он выжил, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

От правосудия виновник произошедшего скрылся, и на протяжении 18 лет о нем ничего не было слышно. Нашли злоумышленника при попытке связаться с родственниками. Позже выяснилось, что 10 лет он провел в тайге, а последние 8 лет жил в Новокузнецке под именем своего родного брата.

Мужчине предъявили обвинение за убийство и покушение на убийство, дело направлено на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU