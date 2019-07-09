СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-09T14:34:16+03:00

В субботу в Кемерове будут праздновать День мороженого. фото: Анастасия Иванова

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В субботу, 13 июля, у кемеровчан будет шанс попробовать множество сортов вкусного мороженого, а также поучаствовать в празднике, который будет проходить в «Парке Чудес».

Зажигательная конкурсно-развлекательная программа, море призов и очень, очень много мороженого ждут кузбассовцев в субботу, 13 июля, на празднике «День мороженого». С 14.00 до 17.00 в городском парке начнется праздничная программа. Веселые клоуны будут развлекать детей и взрослых, ростовые куклы и мимы вызовут восторг и удивление гостей парка. Специально для ребятни будет работать аквагример, а также пройдет шоу мыльных пузырей.

С 17.00 до 18.00 состоится детская дискотека, где каждый из ребят сможет проявить свой танцевальный талант на практике. А с 19.00 до 19.45 все приглашаются на уникальное физическое шоу!

Кстати, мороженого в этот день будет действительно много, ведь именно этому лакомству посвящен праздник!

ИСТОЧНИК KP.RU