2019-07-10T06:42:55+03:00
Происшествия

В Кузбассе разыскивают мужчину на велосипеде

Василий Соболев пропал 30 июня
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе разыскивают мужчину на велосипеде. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".В Кузбассе разыскивают мужчину на велосипеде. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".
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В Кузбассе разыскивают Василия Соболева, который пропал 30 июня. Мужчина отправился из деревни Опарино в Кемерово на велосипеде, и больше его никто не видел.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 55-летнего Василия Соболева. 30 июня мужчина на велосипеде выехал из деревни Опарино Топкинского района в Кемерово, и с тех пор о его судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

В день исчезновения был одет в черную футболку, черное трико, черные туфли.

Если вам известно местонахождение Василия Соболева, сообщите об этом родным и близким, волонтерам «Лизы Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-5452 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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