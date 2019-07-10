В Кузбассе разыскивают мужчину на велосипеде

СЕГОДНЯ 04:10 2019-07-10T06:42:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе разыскивают Василия Соболева, который пропал 30 июня. Мужчина отправился из деревни Опарино в Кемерово на велосипеде, и больше его никто не видел.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 55-летнего Василия Соболева. 30 июня мужчина на велосипеде выехал из деревни Опарино Топкинского района в Кемерово, и с тех пор о его судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

В день исчезновения был одет в черную футболку, черное трико, черные туфли.

Если вам известно местонахождение Василия Соболева, сообщите об этом родным и близким, волонтерам «Лизы Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-5452 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU