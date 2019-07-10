Россельхозбанк продлевает акцию «Почетный возраст»
Ставка составляет от 9,9 процента годовых
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Россельхозбанк продлевает акцию «Почетный возраст» для людей, находящихся на пенсионном обеспечении. Ставка по потребительским кредитам со сроком до 12 месяцев без обеспечения составляет от 9,9 процента годовых.
Акция продлится до 1 октября 2019 года включительно. Сумма кредита составляет до 500 тысяч рублей, срок кредитования - до семи лет.
Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.
ИСТОЧНИК KP.RU