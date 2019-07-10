2019-07-10T06:16:28+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк продлевает акцию «Почетный возраст»

Ставка составляет от 9,9 процента годовых
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк продлевает акцию «Почетный возраст» для людей, находящихся на пенсионном обеспечении. Ставка по потребительским кредитам со сроком до 12 месяцев без обеспечения составляет от 9,9 процента годовых.

Акция продлится до 1 октября 2019 года включительно. Сумма кредита составляет до 500 тысяч рублей, срок кредитования - до семи лет.

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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