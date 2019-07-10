Полицейские ищут подозреваемого в краже кузбассовца

СЕГОДНЯ 08:26 2019-07-10T08:29:13+03:00

Мужчина действовал в составе группы Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

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В Кузбассе ищут мужчину, которого подозревают в краже. Транспортные полицейские распространили ориентировку.

Сотрудники уголовного розыска линейного отдела МВД России на станции Белово разыскивают 26-летнего Максима Кузьмина, которого подозревают в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Приметы подозреваемого: на вид около 25-30 лет; рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка средней длинны, глаза светлые, нос прямой.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просят позвонить по телефону: 8 (384-52) 9-25-49 - дежурная часть ЛО МВД России на станции Белово.

ИСТОЧНИК KP.RU