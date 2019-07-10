СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-10T11:49:55+03:00

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В администрации Шерегеша опровергли слухи об отставке главы. Виктор Дорогунцов продолжает работать.

10 июля в социальных сетях появилась информация о том, что глава Шерегешского городского поселения ушел в отставку. В администрации слухи опровергли - Виктор Дорогунцов официально продолжает находиться в своей должности. Правда, от фактического выполнения обязанностей в настоящее время он отстранен в связи с тем, что идет следствие и судебные разбирательства.

Напомним, что Виктора Дорогунцова подозревают в покушении на получение взятки в 2016 году. По мнению следствия, чиновник согласился получить 350 тысяч рублей за махинацию с арендой земли.

Сейчас обязанности главы Шерегешского городского поселения временно исполняет Александр Зоткин. С 3 июля он находится в отпуске без содержания.

- Он взял несколько дней по личным обстоятельствам, о какой-либо отставке тоже пока речи не идет, - прокомментировали в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU