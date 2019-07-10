2019-07-10T11:58:04+03:00
Общество

На месте «Зимней вишни» появится «Сквер ангелов»

Горожане выбрали название для памятного сквера
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчане выбрали название сквера на месте "Зимней вишни"Кемеровчане выбрали название сквера на месте "Зимней вишни"Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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На месте «Зимней вишни» в Кемерове появится «Сквер ангелов». Горожане выбрали название для памятного сквера.

На сайте администрации Кемерова завершилось голосование за название сквера, который появится на проспекте Ленина, 37а.

С большим отрывом впереди оказались два варианта названия - «Сквер ангелов» (47,73 процента) и «Тихий сквер» (44,51). Далее с куда меньшим количеством голосов следуют «Сквер памяти» (3,37), «Белые лебеди» (2,22), «Парк поющей воды» (0,73) и «Почемучка» (0,57). Всего в опросе приняли участие 17 145 человек.

Впрочем, как уточнили городские власти, «Сквер ангелов» не является окончательным названием - позже горожанам предложат и другие варианты. Также будет создана специальная комиссия, которая учтет все пожелания и представит их городскому Совету народных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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