2019-07-10T11:21:17+03:00
Происшествия

Кемеровчанин с партией гашиша попался полицейским

Молодому человеку грозит 15 лет колонии
Екатерина БОРМОТОВА
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У мужчины изъяли шесть свертков с гашишем Фото: ГУ МВД по Кемеровской обалстиУ мужчины изъяли шесть свертков с гашишем Фото: ГУ МВД по Кемеровской обалсти
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В Кемерове задержали 23-летнего местного жителя, у которого нашли гашиш. Молодой мужчина делал в городе закладки с наркотиками.

Кемеровчанин попался на сбыте наркотиков. Во время задержания у него нашли шесть свертков с веществом буро-зеленого цвета. Экспертиза показала, что это гашиш общей массой семь граммов. Также полицейские изъяли у задержанного мобильный телефон и банковскую карту.

- Полицейские выяснили, что партии наркотика сбытчик получал бесконтактным способом, после чего оборудовал тайники в Заводском и Центральном районах областного центра. В них он прятал дозы с запрещенным веществом, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Фотографии закладок мужчина отправлял клиентам, а на банковскую карту получал оплату.

В отношении 23-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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