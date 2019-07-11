2019-07-11T06:42:25+03:00
Происшествия

Автомобилисты не поделили дорогу у городской ГИБДД в Кемерове

Авария произошла утром 11 июля
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
После столкновения один из автомобилей отлетел в ограждение Фото: Роман БородинПосле столкновения один из автомобилей отлетел в ограждение Фото: Роман Бородин
Изменить размер текста:

В Кемерове автомобилисты не поделили дорогу у городской ГИБДД. Авария произошла утром четверга, 11 июля.

Два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Октябрьского и Пионерского бульвара. После столкновения один из участников, автомобиль «Нива», влетел в ограждение.

Кадры с места происшествия в редакцию «Комсомольской правды» прислал очевидец. Мужчина пояснил, что проезжал мимо аварии в 7.34.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Информация о возможных пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24