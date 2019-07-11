Автомобилисты не поделили дорогу у городской ГИБДД в Кемерове

СЕГОДНЯ 06:42 2019-07-11T06:42:25+03:00

После столкновения один из автомобилей отлетел в ограждение Фото: Роман Бородин

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В Кемерове автомобилисты не поделили дорогу у городской ГИБДД. Авария произошла утром четверга, 11 июля.

Два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Октябрьского и Пионерского бульвара. После столкновения один из участников, автомобиль «Нива», влетел в ограждение.

Кадры с места происшествия в редакцию «Комсомольской правды» прислал очевидец. Мужчина пояснил, что проезжал мимо аварии в 7.34.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Информация о возможных пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU