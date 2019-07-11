Автомобилисты не поделили дорогу у городской ГИБДД в Кемерове
Авария произошла утром 11 июля
После столкновения один из автомобилей отлетел в ограждение Фото: Роман Бородин
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В Кемерове автомобилисты не поделили дорогу у городской ГИБДД. Авария произошла утром четверга, 11 июля.
Два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Октябрьского и Пионерского бульвара. После столкновения один из участников, автомобиль «Нива», влетел в ограждение.
Кадры с места происшествия в редакцию «Комсомольской правды» прислал очевидец. Мужчина пояснил, что проезжал мимо аварии в 7.34.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Информация о возможных пострадавших уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU