Сальто с велосипедом: ребенок попал под машину на «зебре» в Кемерове
В Кемерове юный велосипедист попал под машину. Момент столкновения зафиксировали камеры.
Ребенок на велосипеде попал под машину в Кемерове.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
Авария произошла около 19.10 среды, 10 июля, в районе дома № 17 на проспекте Химиков. На кадрах видно, что мальчик пересекает проезжую часть проспекта Химиков по пешеходному переходу. При этом в нарушение правил он едет через дорогу на велосипеде.
- 36-летний водитель автомобиля Kia Rio при повороте налево с бульвара Строителей на проспект Химиков совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - пояснили в ГИБДД Кемерова.
В ведомстве уточнили, что 13-летний велосипедист получил ссадины и ушибы. Ведется разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU