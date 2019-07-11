Сальто с велосипедом: ребенок попал под машину на «зебре» в Кемерове

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-11T08:17:37+03:00

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В Кемерове юный велосипедист попал под машину. Момент столкновения зафиксировали камеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/719570" frameborder="0"></iframe> Ребенок на велосипеде попал под машину в Кемерове.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

Авария произошла около 19.10 среды, 10 июля, в районе дома № 17 на проспекте Химиков. На кадрах видно, что мальчик пересекает проезжую часть проспекта Химиков по пешеходному переходу. При этом в нарушение правил он едет через дорогу на велосипеде.

- 36-летний водитель автомобиля Kia Rio при повороте налево с бульвара Строителей на проспект Химиков совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - пояснили в ГИБДД Кемерова.

В ведомстве уточнили, что 13-летний велосипедист получил ссадины и ушибы. Ведется разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU