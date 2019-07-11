2019-07-11T07:59:09+03:00
Общество

Какие управляющие компании признаны худшими в Кузбассе

Госжилинспекция составила рейтинг обслуживающих организаций
Ирина АВТУШКО
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Госжилинспекция составила рейтинг обслуживающих организаций по итогам 2018 года.Госжилинспекция составила рейтинг обслуживающих организаций по итогам 2018 года.Фото: Максим ШИПЕНКОВ
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Стало известно, какие управляющие компании признаны худшими в Кузбассе. Госжилинспекция составила рейтинг обслуживающих организаций по итогам 2018 года.

Составить рейтинг управляющих компаний поручил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев после объезда города Кемерово на прошлой неделе.

-Осмотрел жилой дома на Ленинградском проспекте. Там стоял жуткий запах, подвал был затоплен. Люди пожаловались на работу управляющей компании. Поручил навести порядок. И сейчас ситуация исправляется, - сообщил глава региона на своей личной странице в социальных сетях. - Жалобы на управляющие компании получаю регулярно. Некоторые из них не стесняются собирать деньги с людей и при этом не делать практически ничего. По моему поручению Госжилинспекция Кузбасса составила рейтинг управляющих компаний и выложила его на своем сайте. Учитывалось количество жалоб на УК, выданные предписания на устранение нарушений, повторные предписания, заведенные административные дела и другие критерии

В рейтинге, опубликованном Госжилинспекцией, представлены компании, которые занимаются управлением жилым фондом более трех лет и имеют в своем фонде более 10 домов. По итогам 2018 года в тройку лидеров вошли кемеровские компании ООО «УК «Лесная поляна» и ООО «УК ЖКХ №1» и новокузнецкое ООО «УЖК». Последние места заняли ООО «Аверс» из Новокузнецка, кемеровское ООО «РЭУ-9» и ООО «Управляющая компания «ЖХ» из Прокопьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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