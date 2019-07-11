Кузбассовец хранил дома взрывчатку и боеприпасы

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-11T11:54:58+03:00

У мужчины изъяли гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра, пять самодельных патронов и смесь пороха общей массой 58 граммов Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

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В Кузбассе мужчина хранил дома самодельные боеприпасы и взрывчатку. Такое «наследство» местный житель получил от предыдущего хозяина дома

Сотрудники транспортной полиции обнаружили в доме 43-летнего жителя Промышленновского района гладкоствольное охотничье ружье 16-го калибра, пять самодельных патронов и смесь пороха общей массой 58 граммов.

В отношении кузбассовца возбудили два уголовных дела Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

- Экспертиза подтвердила принадлежность патронов к боеприпасам, изготовленным кустарным способом, а также принадлежность пороховой смеси к взрывчатым веществам метательного действия, произведенным заводским способом, - сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Мужчина пояснил, что составные части патронов, к которым относятся гильзы, дробь и пыжи, остались от предыдущего хозяина дома. Он нашел их во время уборки после покупки. Однако избавляться от незаконной находки кузбассовец не стал. Кроме того, он еще изготовил несколько патронов, которые намеревался использовать в личных целях.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела за незаконное изготовление боеприпасов и незаконное хранение взрывчатых веществ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, мужчина попал под действие административной статьи - за незаконное хранение гражданского огнестрельного гладкоствольного ружья.

Также мужчина попал под действие административной статьи Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

ИСТОЧНИК KP.RU