Будет жарко: синоптики дали прогноз на выходные в Кузбассе

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-11T11:59:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Кузбасские синоптики дали прогноз на выходные. Погода 12-14 июля по области ожидается жаркой.

Как рассказали в Кемеровском гидрометцентре, в выходные жителей области будет радовать хорошая июльская погода с солнечными днями и возможными кратковременными дождями.

В пятницу область будет находиться под влиянием антициклона, поэтому возможны небольшие осадки, преимущественно на юге Кузбасса. Ожидается умеренный юго-восточный ветер, который при дожде может усилиться до 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +22… +27, однако местами будет холоднее - от 17 до 22 градусов тепла. Ночью температура установится в пределах +10… +15.

Субботу и воскресенье синоптики прогнозируют преимущественно без осадков. А будут они или нет, зависит от формирования кучево-дождевой облачности. Днем в выходные будет +26… +31, ночью также тепло - от +12 до +17 градусов. Все дни будет дуть умеренный восточный ветер.

В первый рабочий день существенных изменений в прогнозе не будет, днем ожидается +27… +32 градуса, ночью - от +12 до +17. Местами возможны дожди и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU