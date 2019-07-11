«Придется сожрать чего-нибудь живого»: кемеровчанка попала на «Форт Боярд»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-11T12:25:28+03:00

За жизнью Жени Искандаровой вInstagram следят 850 тысяч человек Фото: jenia_iskandarova / Instagram

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Кемеровчанка Женя Искандарова примет участие в съемках знаменитой телевизионной игры «Форт Боярд». Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

- Мы прилетели во Францию для того, чтобы играть в «Форт Боярд». Уже завтра мы будем сниматься и проходить испытания. Я так переживаю. Придется сожрать чего-нибудь живого, - поделилась со своими подписчиками кемеровчанка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/719613" frameborder="0"></iframe> Кемеровчанка сыграет в "Борт Боярд".Видео: jenia_iskandarova / Instagram

Стоит отметить, что вместе с кемеровчанкой в съемках примут участие актрисы Наталья Медведева, Анна Хилькевич и Эвелина Бледанс. Правда, пока неизвестно, когда передача выйдет в эфир.

К слову, за жизнью Жени Искандаровой в Instagram сейчас наблюдают 850 тысяч человек. Раньше девушка играла в КВН и снималась в программах телеканала ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU