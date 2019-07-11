2019-07-11T12:13:06+03:00
Общество

В Новокузнецке рядом с детской площадкой росла конопля

Растения занимали около шести квадратных метров
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке рядом с детской площадкой росла конопля.В Новокузнецке рядом с детской площадкой росла конопля.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Новокузнецке рядом с детской площадкой росла конопля. Растения занимали площадь около шести квадратных метров.

Новокузнецкие полицейские обнаружили в интернете видеоролик, на котором видно, что во дворе одного из жилых домов по улице Франкфурта, расположенных в Центральном районе город, растет конопля. Клумба «дурман-травы» расположилась в непосредственной близости от детской площадки.

-Полицейские организовали проверку, в ходе которой сведения подтвердились. Наркотикосодержащие растения занимали площадь около шести квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Начальник городского управления ведомства направил в администрацию Центрального района предписание об уничтожении дикорастущей конопли. После этого работники обслуживающей организации выкосили растения, вывезли и уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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