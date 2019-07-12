СЕГОДНЯ 06:29 2019-07-12T08:30:14+03:00

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В Кузбассе впервые прошла встреча архитекторов. Ее провели в рамках празднования Дня строителя.

Местом встречи архитекторов, проектировщиков и изыскателей стал Новокузнецк. Участников приветствовали заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов и глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Конференция открыла череду мероприятий, которые запланированы в преддверии Дня строителя-2019.

- В контексте новых национальных задач по формированию комфортной городской среды именно главные архитекторы, проектировщики должны создавать новый уровень жизни кузбассовцев, - отметил Глеб Орлов

В рамках конференции участники обсудили вопросы подготовки кадров для строительной отрасли, рассказали о новых тенденциях в планировании городской среды, проектировании зданий в экстремальных условиях, поделились опытом участия в федеральных проектах и др. В этот же день лучшие проектировщики, архитекторы и изыскатели Кузбасса получили областные награды, а двум семьям из Новокузнецка и Междуреченска вручили сертификаты на приобретение льготного жилья.

Показали участникам и те проекты, которые когда-то были задуманы, но так и не осуществились, например строительство небоскреба в Кемерове и «города-сада». Их представил музей-заповедник «Красная Горка» в рамках выставки «НЕРЕАЛизованные проекты архитекторов».

ИСТОЧНИК KP.RU