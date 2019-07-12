СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-12T10:40:39+03:00

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Кемеровчанам дадут горячую воду раньше срока. Подача восстановится сразу в нескольких районах города.

Теплоэнергетики досрочно завершают очередной этап гидравлических испытаний. Так, 12 и 13 июля горячая вода вернется в дома жителей Центрального, Ленинского и Кировского районов – это третья и шестая группы потребителей. Им водоснабжение отключали с 1 июля.

Сегодня завершаются испытания гидравлических сетей от котельной №114, поэтому уже к вечеру горячую воду включат у жителей домов по бульвару Строителей 57/1, 57/2, 59, 59/1, 61 и 63.

-Кроме того, до завтрашнего утра будет включена горячая вода в жилом районе Кедровка – гидравлические испытания тепловых сетей окончены в срок, - уточнили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что в понедельник, 15 июля, начинается заключительный четвертый этап испытаний тепловых сетей – он будет заключительным. Горячее водоснабжение до 28 июля будет ограничено у потребителей части Центрального, Заводского и Ленинского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU