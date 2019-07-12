СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-12T11:57:33+03:00

В связи с этим в городе ограничат дорожное движение

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В Кемерове отметят День семьи, любви и верности. В связи с этим в городе ограничат дорожное движение.

В воскресенье, 14 июля, в областном центре, в парке Победы имени Жукова пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Дню семьи, любви и верности. В этот день для горожан будет работать более 20 развлекательных площадок. С 13.00 до 17.00 для зрителей будет организован праздничный концерт, пройдут развлекательные конкурсы, фестиваль настольных и детских дворовых игр, будут работать релакс-зоны, фотозоны, надувные спортивные площадки, площадки с аквагримом, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, полевая кухня. Гостей праздника будут развлекать аниматоры и ростовые куклы.

В связи с проведением праздника с 6.00 до 17.00 14 июля будет ограничено движение и запрещена парковка на участке улицы Мичурина от улицы Красноармейской до улицы Васильева.

- Кроме того, в связи с проведением крестного хода будет ограничено движение автотранспорта с 12.30 на участках дорог: улица Соборная - от проспекта Ленина до проспекта Октябрьского; улица Красноармейская - от улицы Соборной до улицы Мичурина, - сообщили подробности в мэрии. - Также будет запрещена парковка на стоянке перед Знаменским собором.

ИСТОЧНИК KP.RU