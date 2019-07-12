Сладкая парочка: супруги из Кузбасса украли 150 плиток шоколада

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-12T12:29:06+03:00

Любители сладостей могут отправиться в тюрьму на два года

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Семейная пара из Междуреченска украла в одном из городских супермаркетов 150 плиток шоколада. За свою любовь к сладкому и наживе они могут лишиться свободы на срок до двух лет.

Представитель одного из междуреченских супермаркетов обратился в полицию с заявлением о том, что их магазин ограбили. Оказалось, что неизвестные мужчина и женщина украли с прилавка магазина 150 плиток шоколада. Примерная стоимость похищенного составила пять тысяч рублей.

Стражи порядка вскоре задержали злоумышленников. Оказалось, что оба супруга ранее уже были судимы за воровство. В этот раз они вместе провернули дельце, похищенные сладости продали случайным прохожим, а деньги потратили.

В отношении супругов заведено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, каждый из супругов может лишиться свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU