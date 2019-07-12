2019-07-12T15:14:27+03:00
Общество

Спасатели разбирают конструкции на старом Кузнецком мосту

Работы ведутся второй день [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Спасатели разбирают конструкции на старом Кузнецком мосту. ФОТО: facebook.com, #мэруназаметку_кемерово, Евгений Клейменов.Спасатели разбирают конструкции на старом Кузнецком мосту. ФОТО: facebook.com, #мэруназаметку_кемерово, Евгений Клейменов.
Изменить размер текста:

Кемеровчане заметили на старом Кузнецком мосту спасателей: они разбирали конструкции. Фотографиями и видео с демонтажными работами горожане делятся в социальных сетях.

Спасатели разбирают конструкции на старом Кузнецком мосту..Видео: facebook.com, #мэруназаметку_кемерово, Евгений Клейменов.

На кадрах, сделанных кемеровчанами, видно, что специалисты демонтируют установленные на мосту металлические конструкции. «До этого две недели назад по мосту ходили исследователи, смотрели, измеряли что-то», - написал в соцсети автор фото и видео Евгений Клейменов. Действительно ли опасный объект в скором времени перестанет существовать, «КП-Кемерово» уточнила в Кемеровской службе спасения.

- Действительно, спасатели ведут работы на старом мосту. Они демонтируют металлические конструкции ради безопасности кемеровчан, - ответили на вопрос в Кемеровской службе спасения. - На следующем этапе будут установлены ограждения, чтобы ограничить доступ на мост. О демонтаже самого моста пока речи не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейский из Белова заплатит четверть миллиона за получение взятки
Названа точная дата открытия кемеровской «Лапландии»
Поиски пропавшего в Прокопьевске подростка прекращены
Сладкая парочка: супруги из Кузбасса украли 150 плиток шоколада
В Новокузнецке выберут «блондинку в шоколаде»
В Кемерове отметят День семьи, любви и верности
Из-за атлетов в Новокузнецке ограничат движение автотранспорта
Кемеровчанам дадут горячую воду раньше срока
«Знай наших!»: в Париже установили символ Кузбасса
Бетонный козырек обрушился в кузбасском многоквартирном доме
На сколько смертность в Кузбассе превысила рождаемость
В Прокопьевске мотоциклист и автолюбитель не поделили дорогу
В Кузбассе впервые прошла встреча архитекторов
Соседские войны довели двух жительниц Кузбасса до суда
Середюк назвал точную дату ввода детского сада с бассейном в «Кемерово-Сити»
Илья Середюк пообещал кемеровчанам бесперебойную работу транспорта
Был в светлой толстовке: в Кузбассе пропал 16-летний подросток