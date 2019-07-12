СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-12T15:14:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Кемеровчане заметили на старом Кузнецком мосту спасателей: они разбирали конструкции. Фотографиями и видео с демонтажными работами горожане делятся в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/719848" frameborder="0"></iframe> Спасатели разбирают конструкции на старом Кузнецком мосту..Видео: facebook.com, #мэруназаметку_кемерово, Евгений Клейменов.

На кадрах, сделанных кемеровчанами, видно, что специалисты демонтируют установленные на мосту металлические конструкции. «До этого две недели назад по мосту ходили исследователи, смотрели, измеряли что-то», - написал в соцсети автор фото и видео Евгений Клейменов. Действительно ли опасный объект в скором времени перестанет существовать, «КП-Кемерово» уточнила в Кемеровской службе спасения.

- Действительно, спасатели ведут работы на старом мосту. Они демонтируют металлические конструкции ради безопасности кемеровчан, - ответили на вопрос в Кемеровской службе спасения. - На следующем этапе будут установлены ограждения, чтобы ограничить доступ на мост. О демонтаже самого моста пока речи не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU