2019-07-12T16:07:14+03:00
Происшествия

Кто ответит за упавший на жительницу Кузбасса остановочный павильон

Следком возбудил уголовное дело по факту травмирования женщины
Екатерина РОМАНОВА
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Кто ответит за упавший на жительницу Кузбасса остановочный павильонКто ответит за упавший на жительницу Кузбасса остановочный павильонФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Серьезные травмы получила 62-летняя жительница Междуреченска из-за того, что на нее упал остановочный павильон. Следователи возбудили дела в отношении человека, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В июне 2019 года 62-летняя жительница города Междуреченска находилась на остановке. В тот день был очень сильный ветер, и один из его порывов повалил остановочный павильон прямо на женщину. С травмами позвоночника и разрывом внутренних органов женщину доставили в больницу. врачи оказали ей необходимую помощь, а следователи стали устанавливать обстоятельства ЧП.

Следователям удалось выяснить, что в мае 2019 года этот остановочный павильон уже падал. Директор коммерческой организации, 51-летняя женщина, распорядилась поднять его. Однако она не проконтролировала, насколько качественно выполнены работы, надежно ли закреплен павильон и не опрокинется ли он вновь.

- В рамках расследования уголовного дела следствию предстоит установить, были ли соблюдены правила крепления конструкции, - сообщает пресс-служба областного Следственного комитета. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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