2019-07-12T18:57:52+03:00
Общество

С Днем металлурга новокузнечан поздравит Кристина Орбакайте

Концерт состоится на площади в Заводском районе
Екатерина РОМАНОВА
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С Днем металлурга новокузнечан поздравит Кристина Орбакайте.С Днем металлурга новокузнечан поздравит Кристина Орбакайте.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Уже в следующую пятницу в Новокузнецке выступит Кристина Орбакайте. Российская звезда даст концерт на Площади общественных мероприятий в Заводском районе.

Кристина Орбакайте выступит на Дне Металлурга в Новокузнецке..Видео: youtube, Gosford Production.

Кристина Орбакайте записала видеообращение с приглашением на свой концерт всех новокузнечан. Российская певица поздравит горожан с Днем металлурга 19 июля.

- Дорогие новокузнечане, приглашаю вас на свое сольное выступление в честь празднования Дня металлурга 19 июля на Площади общественных мероприятий Заводского района. До встречи! – обратилась певица к горожанам.

К слову, концерт посвящен не только празднованию Дня металлурга, но и 55-летия ЗСМК. Состоится он 19 июля в 22:00 на Площади общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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