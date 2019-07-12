С Днем металлурга новокузнечан поздравит Кристина Орбакайте
Уже в следующую пятницу в Новокузнецке выступит Кристина Орбакайте. Российская звезда даст концерт на Площади общественных мероприятий в Заводском районе.
Кристина Орбакайте выступит на Дне Металлурга в Новокузнецке..Видео: youtube, Gosford Production.
Кристина Орбакайте записала видеообращение с приглашением на свой концерт всех новокузнечан. Российская певица поздравит горожан с Днем металлурга 19 июля.
- Дорогие новокузнечане, приглашаю вас на свое сольное выступление в честь празднования Дня металлурга 19 июля на Площади общественных мероприятий Заводского района. До встречи! – обратилась певица к горожанам.
К слову, концерт посвящен не только празднованию Дня металлурга, но и 55-летия ЗСМК. Состоится он 19 июля в 22:00 на Площади общественных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU