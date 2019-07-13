2019-07-13T05:48:23+03:00
Общество

Из-за найденной закладки новокузнечанин получит срок

Мужчина решил продать свою находку, но сделка оказалась неудачной
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за найденной закладки новокузнечанин получит срок.Из-за найденной закладки новокузнечанин получит срок.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Новокузнечанин из-за нелюбви к курительным смесям может лишиться свободы. Мужчина нашел на улице закладку и решил продать обнаруженные в ней запрещенные вещества. Однако его планы оказались провальными.

30-летний новокузнечанин в течение некоторого времени употребляет наркотики. Он предпочитает сильнодействующие вещества, а в таком «баловстве» как курительная смесь не видит толка. Поэтому когда новокузнечанин – по его словам – нашел на улице тайник с наркотическими средствами, он решил их продать. Мужчина нашел покупателя и договорился встретиться с ним в Центральном районе города. Однако, он просчитался: на сделку пришел не только покупатель, но и стражи порядка. Они изъяли у наркоторговца 1,5 грамм «спайса».

-Следствием собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности обвиняемого, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. – в настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Нелюбитель синтетических курительных смесей может лишиться свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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