СЕГОДНЯ 10:48 2019-07-13T10:48:21+03:00

Пожар на улице Заречной в Кемерове попал на видео. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"

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Днем в субботу, 13 июля, кемеровчане заметили густой черный дым над городом. Фотографиями и видео пожара горожане делятся в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/719995" frameborder="0"></iframe> Пожар в частном секторе в Кемерове попал на видео.Видео: vk.com, "Регион 42"

Густой дым не на шутку встревожил кемеровчан: он особенно хорошо заметен с набережной Томи, а также с Притомского проспекта. Горожане сняли пожар на видео. На кадрах видно, что открытым пламенем горят частные строения, неподалеку от которых находятся многоэтажки. Комментаторы отмечают, что пожар произошел на улице Заречной.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС. Обстоятельства и причины начала пожара уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU