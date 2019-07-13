2019-07-13T10:48:21+03:00
Происшествия

Пожар на улице Заречной в Кемерове попал на видео

Густой черный дым встревожил горожан [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Пожар на улице Заречной в Кемерове попал на видео. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"Пожар на улице Заречной в Кемерове попал на видео. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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Днем в субботу, 13 июля, кемеровчане заметили густой черный дым над городом. Фотографиями и видео пожара горожане делятся в социальных сетях.

Пожар в частном секторе в Кемерове попал на видео.Видео: vk.com, "Регион 42"

Густой дым не на шутку встревожил кемеровчан: он особенно хорошо заметен с набережной Томи, а также с Притомского проспекта. Горожане сняли пожар на видео. На кадрах видно, что открытым пламенем горят частные строения, неподалеку от которых находятся многоэтажки. Комментаторы отмечают, что пожар произошел на улице Заречной.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС. Обстоятельства и причины начала пожара уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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