Пожар на улице Заречной в Кемерове попал на видео
Днем в субботу, 13 июля, кемеровчане заметили густой черный дым над городом. Фотографиями и видео пожара горожане делятся в социальных сетях.
Пожар в частном секторе в Кемерове попал на видео.Видео: vk.com, "Регион 42"
Густой дым не на шутку встревожил кемеровчан: он особенно хорошо заметен с набережной Томи, а также с Притомского проспекта. Горожане сняли пожар на видео. На кадрах видно, что открытым пламенем горят частные строения, неподалеку от которых находятся многоэтажки. Комментаторы отмечают, что пожар произошел на улице Заречной.
В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС. Обстоятельства и причины начала пожара уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU