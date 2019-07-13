СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-13T14:18:37+03:00

Жарко и немного облачно: какой будет погода 14 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В воскресенье, 14 июля, в Кузбассе ожидается жара до +31 градуса. Однако летний зной немного смягчит небольшая облачность.

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет кузбассовцев 14 июля. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах +12…+17 градусов. Местами будет чуть прохладнее – до семи градусов тепла. В Кемерове ночью возможны температуры от +13 до +15 градусов. при этом ночью осадков не ожидается, а вот к утру в горных районах возможны туманы.

Днем в регионе будет жарко. Столбики термометров поднимутся до +26…+31 градуса, а в Кемерове – до +27…+29 градусов. летний зной смягчит небольшая облачность. И если в областном центре осадков не ожидается, то на территории Кузбасса местами пройдут дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU