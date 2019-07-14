Зеленая вода и мусор: кемеровчане возмущены состоянием фонтана

СЕГОДНЯ 04:02 2019-07-14T04:02:34+03:00

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Состояние фонтана на бульваре Строителей в Кемерове оставляет желать лучшего. Горожане запечатлели на фото не только грязь и мусор около фонтана, но и странный цвет воды в нем.

Небольшой фонтан на бульваре Строителей стал предметом споров у кемеровчан. Одна из горожанок разместила в сети фотографию, которую сопроводила гневным текстом. Женщина возмущена тем, что вода в фонтане зеленая, кафель с бортика отклеился, а деревянный пол прогнил.

- Помимо грязи у мусора, там плавают еще и школьники, обливают водой прохожих и маленьких детей, которым тоже интересно посмотреть на фонтан, потрогать эту отвратительную воду, и походить по верху фонтана, - пишет женщина. - Дай Бог, если не поломают ноги, потому что пол в еще более плачевном состоянии, чем вода.

Многие пользователи соцсети поддержали женщину. Однако часть отметила, что фонтан – не бассейн, и купаться в нем нельзя. И, возможно, грязь, мусор и цвет воды – последствие купаний. Тем не менее, все сошлись в мнении, что почистить фонтан и провести ремонт все-таки нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU